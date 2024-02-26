Песков обвинил ЦРУ в подрывной деятельности против России еще до 2014 года

Песков: ЦРУ до 2014 года занималось подрывной деятельностью против РФ на Украине

ЦРУ еще до 2014 года активно занималось организацией подрывной деятельности против России на Украине. В этом американскую разведку обвинил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей и готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. Это хорошо известно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, большая часть американских советников на Украине являлись выходцами именно из ЦРУ и работали в здании администрации украинского президента. «Это ни для кого не секрет», — резюмировал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЦРУ предоставляет Вооруженным силам Украины разведданные для ракетных ударов по России.