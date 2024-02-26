Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

Захарова: ЦРУ дает ВСУ разведданные для ударов по России

ЦРУ предоставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные для ракетных ударов по России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете Известия.

«США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ (...) предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — отметила дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на статью The New York Times о причастности ЦРУ к событиям на Украине после 2014 года. В частности, она указала, что Москва неоднократно за последние годы указывала на факт размещения спецслужб США, Британии и НАТО на территориях Украины.