Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 26 февраля 2024Мир

Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

Захарова: ЦРУ дает ВСУ разведданные для ударов по России

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ЦРУ предоставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные для ракетных ударов по России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете Известия.

«США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ (...) предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — отметила дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на статью The New York Times о причастности ЦРУ к событиям на Украине после 2014 года. В частности, она указала, что Москва неоднократно за последние годы указывала на факт размещения спецслужб США, Британии и НАТО на территориях Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Названы улицы Москвы с самой дорогой арендой жилья

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Минфин разработал порядок обмена замороженными активами для россиян

      Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

      В зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами

      Звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова из-за ухода в запой

      Красный Крест зафиксировал рост обращений за психологической помощью в России

      Глава Севастополя рассказал о стрельбе в городе

      Боррель заявил о конце доминирования Запада над миром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше