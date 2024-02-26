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09:11, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Порнозвезды рассказали о подготовке к съемкам

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Известные американские порноактрисы Сильвия Сейдж и Райан Кили раскрыли подготовку к съемкам откровенных роликов. На эту тему они высказались в подкасте Sexy Funny Raw, видео доступно на YouTube.

По словам порнозвезд, перед съемками они стараются сделать все необходимые бьюти-процедуры, например, сходить на маникюр и нанести искусственный загар. «И с возрастом этой работы становится все больше», — добавила Кили.

Сейдж также отметила, что за день до съемки не занимается сексом. «Даже и не думай притрагиваться ко мне, потому что мне нужно быть красивой для завтрашнего дня», — пошутила она, объясняя этот принцип.

Ранее американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, заявила, что выросла в секте. Она рассказала, что в юности из-за этого не могла свободно принимать решения.

Перед этим порноактриса и модель OnlyFans Дэн Данглер раскрыла, что родители перестали общаться с ней, когда узнали о ее работе.

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      Олег Давыдов
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