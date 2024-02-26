Порнозвезды рассказали о подготовке к съемкам

Известные американские порноактрисы Сильвия Сейдж и Райан Кили раскрыли подготовку к съемкам откровенных роликов. На эту тему они высказались в подкасте Sexy Funny Raw, видео доступно на YouTube.

По словам порнозвезд, перед съемками они стараются сделать все необходимые бьюти-процедуры, например, сходить на маникюр и нанести искусственный загар. «И с возрастом этой работы становится все больше», — добавила Кили.

Сейдж также отметила, что за день до съемки не занимается сексом. «Даже и не думай притрагиваться ко мне, потому что мне нужно быть красивой для завтрашнего дня», — пошутила она, объясняя этот принцип.

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