Популярная порноактриса раскрыла отношение родителей к ее карьере

Популярная порноактриса и модель OnlyFans Дэн Данглер раскрыла отношение семьи к ее карьере. В интервью Холли Рэндалл, доступном на YouTube, она призналась, что родители перестали общаться с ней, когда узнали о ее работе.

Модель рассказала, что выросла в строгой семье, где ей не разрешали носить открытую одежду и публиковать в соцсетях снимки в купальнике. «Однажды меня наказали за то, что я опубликовала в соцсетях песню про секс, родители постоянно за все меня наказывали», — посетовала она.

По словам порноактрисы, ее родители оборвали с ней связь, когда узнали о роде ее деятельности. «Мне потребовалось очень много времени, чтобы уйти от их контроля и стать самой собой», — призналась она.

Ранее американская порноактриса, известная как Казуми, заявила, что родители не знают о ее карьере в индустрии контента для взрослых, и в шутку назвала их «чертовыми идиотами». По словам порноактрисы, ее мать и отец не смотрят эротические ролики, а также плохо разбираются в интернете.