Порнозвезда назвала идиотами не знающих о ее карьере родителей

Американская порноактриса, известная как Казуми, заявила, что родители не знают о ее карьере в индустрии контента для взрослых. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk, выпуск доступен на YouTube.

Казуми в шутку назвала родителей, не знающих о ее работе, «чертовыми идиотами». По словам порноактрисы, ее мать и отец не смотрят ролики для взрослых, а также плохо разбираются в интернете.

«Они совершат сеппуку, [если узнают о моей карьере]», — поиронизировала она. Кроме того, Казуми отметила, что родители считают ее неудачницей, в том числе из-за того, что она не окончила колледж и не умеет водить автомобиль.

Ранее порнозвезда Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере. По ее словам, перед началом работы в индустрии контента для взрослых она не ощущала скованности и была веселой.