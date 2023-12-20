Порнозвезда описала эмоции перед первой съемкой в карьере

Порнозвезда Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube-канале Holly Randall Unfiltered.

«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — высказалась Кисс о своем первом опыте съемки в порно. По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».

Актриса фильмов для взрослых также добавила, что не чувствует сожаления ни из-за одной съемки в своей карьере. «Я никогда ни о чем не жалела. Я ценю все, что когда-либо делала в работе», — заключила Кисс.

Ранее модель OnlyFans и порноактриса Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, также раскрыла эмоции перед первой в карьере съемкой. Звезда порно рассказала, что очень боялась и нервничала. По ее словам, преодолеть волнение ей помогли организаторы съемок, а также мужчина, с которым она снималась.