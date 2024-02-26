Премьер Йемена прибыл в Москву

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак прибыл с визитом в Москву

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению России. Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, в российской столице йменский премьер проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В данный момент уточняется возможность встречи с его российским коллегой Михаилом Мишустиным, уточнили в посольстве Йемена.

Ранее сообщалось, что бин Мубарак намерен обсудить с российской стороной урегулирование конфликта в Красном море.