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19:06, 25 февраля 2024Мир

Премьер Йемена отправился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта

Премьер Йемена бин Мубарак отправился в Москву для обсуждения урегулирования

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак отправился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Об этом сообщило йеменское агентство Saba.

Как сообщается, бин Мубарак вылетел в Москву для встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Основным пунктом обсуждений станет урегулирование ситуации в Красном море. Помимо этого, стороны также обсудят двусторонние отношения и ряд других актуальных вопросов.

Ранее МИД России сообщил о переговорах с делегацией йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Стороны обсудили проблемы урегулирования кризиса в Йемене, в частности, отметили важность полноформатного национального диалога под эгидой ООН.

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      Юрий Леонов
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