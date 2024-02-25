Премьер Йемена отправился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта

Премьер Йемена бин Мубарак отправился в Москву для обсуждения урегулирования

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак отправился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Об этом сообщило йеменское агентство Saba.

Как сообщается, бин Мубарак вылетел в Москву для встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Основным пунктом обсуждений станет урегулирование ситуации в Красном море. Помимо этого, стороны также обсудят двусторонние отношения и ряд других актуальных вопросов.

Ранее МИД России сообщил о переговорах с делегацией йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Стороны обсудили проблемы урегулирования кризиса в Йемене, в частности, отметили важность полноформатного национального диалога под эгидой ООН.