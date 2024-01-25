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19:55, 25 января 2024Мир

МИД России сообщил о переговорах с хуситами

МИД России сообщил о проведении встречи с йеменскими хуситами
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Делегация йеменского движения «Ансар Алла» провела переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Сообщение опубликовано на сайте МИД России.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы урегулирования кризиса в Йемене, в частности, отметили важность полноформатного национального диалога под эгидой ООН.

Отдельное внимание было уделено конфликту в Газе, а также действиям США и Великобритании в Красном море. Стороны решительно осудили ракетные удары по Йемену и подчеркнули, что данные действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан осудили удары по Йемену. В ходе телефонного разговора стороны также обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа.

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      Юрий Леонов
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