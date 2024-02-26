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17:48, 26 февраля 2024Бывший СССР

Президент Украины Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников

Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников, об этом сообщает издание «Страна».

Документ не указывает на сроки демобилизации, говоря лишь о том, что она будет проходить по указу президента. Также в закон включена норма об отсрочке от дальнейшей мобилизации на срок 12 месяцев.

Это касается тех солдат-срочников, которых перевели на бессрочную службу в 2022 году, что вызвало протесты, как сообщает издание, среди военнослужащих и их родственников.

Ранее стало известно о подробностях законопроекта, что не включает сроки проведения демобилизации, лишь ссылаясь на президента.

Законопроект об ужесточении мобилизации ранее предлагал проводить демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки.

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      Валентин Карант
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