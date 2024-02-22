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13:11, 22 февраля 2024Бывший СССР

Появились подробности законопроекта Зеленского о демобилизации

«Страна.ua»: в законопроекте Зеленского о демобилизации отсутствуют ее сроки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Во внесенном Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекте о демобилизации отсутствуют ее сроки. Подробности предложения сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Демобилизацию предлагается проводить по указу украинского лидера, однако в тексте нет уточнения, когда именно появится подобный указ.

Рассматриваемый вопрос касается украинских военных, которые служили срочную службу к началу специальной военной операции (СВО) и которых оставили служить бессрочно. Это вызвало протесты бойцов и их родственников.

Законопроект об ужесточении мобилизации предлагал проводить демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки. Многие посчитали, что это позволит не проводить демобилизацию вообще.

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      Алевтина Запольская
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