Депутат Журова: третья сторона помешала Москве и Киеву договориться в 2019 году

Россия и Украина не смогли урегулировать конфликт в Донбассе на личной встрече президентов стран в 2019 году из-за вмешательства третьей стороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила проблемы переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

«Наверное, на [президента Украины Владимира] Зеленского кто-то повоздействовал. Вряд ли он говорил своими словами. Думаю, что там было воздействие на него оказано. У нас-то президент независимый, на него не могут посторонние люди влиять, особенно, что касается безопасности и благополучия собственной страны, а там совсем другая ситуация, в этом все и дело», — сказала депутат.

Видимо, это в чью-то концепцию не вписывалось — мирные переговоры на том этапе, вывод войск и мир в Донбассе. Потому что это же отчасти русский мир, а не украинский Светлана Журова депутат Госдумы

Владимир Зеленский на форуме «Украина. 2024 год» рассказал, что в 2019 году на встрече «нормандской четверки» Владимир Путин призывал прекратить огонь в Донбассе. По его словам, российский лидер предлагал остановить боевые действия на юго-востоке республики. Сам глава Украины утверждал, что минские соглашения по отводу войск не работают.

«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем [войска] отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы общались», — отметил президент Украины.

Путин и Зеленский лично встречались в 2019 году в Париже. Это произошло в рамках «нормандского формата» при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По итогам саммита участники договорились о прекращении огня к концу 2019 года и подтвердили, что минские соглашения остаются базисом переговоров.

