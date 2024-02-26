Зеленский рассказал о призывах Путина прекратить огонь в Донбассе

Зеленский: Путин в 2019 году в Париже постоянно поднимал вопрос прекращения огня

Президент России Владимир Путин постоянно поднимал прекращения огня на встречах в 2019 году. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что говорил Путин, что минские соглашения не сработают из-за того, что не сработает сама идея отвода войск.

Встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Глава государств общались в «нормандском формате».