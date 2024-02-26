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06:24, 26 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о призывах Путина прекратить огонь в Донбассе

Зеленский: Путин в 2019 году в Париже постоянно поднимал вопрос прекращения огня

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин постоянно поднимал прекращения огня на встречах в 2019 году. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что говорил Путин, что минские соглашения не сработают из-за того, что не сработает сама идея отвода войск.

Встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Глава государств общались в «нормандском формате».

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