Зеленский рассказал о призывах Путина прекратить огонь в Донбассе
Зеленский: Путин в 2019 году в Париже постоянно поднимал вопрос прекращения огня
Президент России Владимир Путин постоянно поднимал прекращения огня на встречах в 2019 году. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он отметил, что говорил Путин, что минские соглашения не сработают из-за того, что не сработает сама идея отвода войск.
Встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Глава государств общались в «нормандском формате».