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15:39, 26 февраля 2024Бывший СССР

Полковник раскрыл стратегическое значение входа российских военных в Работино

Полковник Кошкин: Работино нужно ВС РФ для дальнейшего продвижения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин раскрыл стратегическое значение входа Вооруженных сил (ВС) РФ в село Работино. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что Работино нужно российским военным для дальнейшего продвижения.

«Работино — это населенный пункт, который мы активно прорабатываем, мы стараемся зайти в него, чтобы успешно продвигаться. Это хорошая новость, которую, мне кажется, надо учитывать в нашей работе с военнослужащими, показывать России нашей успехи, гордиться мастерством и мужеством наших воинов», — заявил специалист.

Мы сейчас довольно активно овладеваем одним населенным пунктом за другим, вот мы взяли Авдеевку, ушли на Ласточкино, идем на Орловку, идем на Северное, в сторону Карловского водохранилища

Андрей Кошкинполковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

О вхождении российских частей в Работино вечером 25 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ потеряли при обороне села «тысячи жизней и огромное количество техники».

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Позднее появились подробности о входе российских военных в Работино. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. По его словам, части Вооруженных сил Украины продолжают удерживать позиции на севере села.

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      Кирилл Садовский
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