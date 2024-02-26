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09:04, 26 февраля 2024Из жизни

Ревнивая девушка отомстила бывшей бойфренда с помощью бокала вина

Metro: в Великобритании девушка приревновала бойфренда к бывшей и изуродовала ее

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Жительница Великобритании приревновала партнера к его бывшей девушке и изуродовала ее. Об этом сообщает издание Metro.

29-летняя Челси Оррок из города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, совершила преступление во время вечеринки, на которой присутствовала бывшая возлюбленная ее бойфренда. Когда ревнивая британка узнала, что девушка встречалась с ее партнером много лет назад, то пришла в ярость и бросила ей в лицо бокал с вином. Стекло разлетелось на осколки и нанесло травму пострадавшей.

Девушку доставили в больницу с порезом от губы до щеки. Врачи наложили пациентке швы и выписали, однако она вернулась в медицинское учреждение из-за того, что в рану попала инфекция. Пострадавшая призналась, что у нее были повреждены лицевые нервы и она мучилась от невыносимой боли. Она потеряла уверенность в себе и теперь редко выходит из дома.

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Оррок обвинили в причинении телесных повреждений. Она признала себя виновной и была приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно и 130 часам неоплачиваемых работ. Ее также обязали пройти программу реабилитации и выплатить тысячу фунтов стерлингов (116 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что женщина из Британии завела роман с персональным тренером из-за ревности к мужу. Британка стала замечать, что муж стал отстраненным, начал часто задерживаться после работы и срываться на нее по пустякам, и решила ответить ему тем же.

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      Алиса Удовик
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