Рогов заявил о существенном занижении Зеленским потерь ВСУ и привел свои цифры
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период проведения специальной военной операции составляют по меньшей мере полмиллиона человек. Свои цифры председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам общественника, об этом свидетельствуют «огромные поля кладбищ» на подконтрольной Украине территории.
Рогов назвал существенно заниженными данные о потерях ВСУ, которые привел Владимир Зеленский. На пресс-конференции в Киеве тот заявил, что с начала спецоперации украинские войска потеряли 31 тысячу человек. Рогов назвал эти данные «виртуальными» и заявил, что озвученное Зеленским количество солдат ВСУ потеряли лишь за один месяц летнего контрнаступления.
Ранее на слова Зеленского о потерях отреагировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заявил, что Зеленский скрывает «ужасную статистику», чтобы не шокировать украинцев. Подобными заявлениями политик хочет поднять упавший моральный дух в ВСУ, считает парламентарий.