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08:30, 26 февраля 2024Россия

Рогов заявил о существенном занижении Зеленским потерь ВСУ и привел свои цифры

Рогов: потери ВСУ за время спецоперации составляют не менее полумиллиона человек
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Gobal Look News

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период проведения специальной военной операции составляют по меньшей мере полмиллиона человек. Свои цифры председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам общественника, об этом свидетельствуют «огромные поля кладбищ» на подконтрольной Украине территории.

Рогов назвал существенно заниженными данные о потерях ВСУ, которые привел Владимир Зеленский. На пресс-конференции в Киеве тот заявил, что с начала спецоперации украинские войска потеряли 31 тысячу человек. Рогов назвал эти данные «виртуальными» и заявил, что озвученное Зеленским количество солдат ВСУ потеряли лишь за один месяц летнего контрнаступления.

Ранее на слова Зеленского о потерях отреагировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заявил, что Зеленский скрывает «ужасную статистику», чтобы не шокировать украинцев. Подобными заявлениями политик хочет поднять упавший моральный дух в ВСУ, считает парламентарий.

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      Алан Босиков
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