Рогов заявил о существенном занижении Зеленским потерь ВСУ и привел свои цифры

Рогов: потери ВСУ за время спецоперации составляют не менее полумиллиона человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период проведения специальной военной операции составляют по меньшей мере полмиллиона человек. Свои цифры председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам общественника, об этом свидетельствуют «огромные поля кладбищ» на подконтрольной Украине территории.

Рогов назвал существенно заниженными данные о потерях ВСУ, которые привел Владимир Зеленский. На пресс-конференции в Киеве тот заявил, что с начала спецоперации украинские войска потеряли 31 тысячу человек. Рогов назвал эти данные «виртуальными» и заявил, что озвученное Зеленским количество солдат ВСУ потеряли лишь за один месяц летнего контрнаступления.

Ранее на слова Зеленского о потерях отреагировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заявил, что Зеленский скрывает «ужасную статистику», чтобы не шокировать украинцев. Подобными заявлениями политик хочет поднять упавший моральный дух в ВСУ, считает парламентарий.