В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о потерях ВСУ за два года

Шеремет о словах Зеленского: реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

Реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года с начала спецоперации повергнут украинцев в шок, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который на пресс-конференции в Киеве заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тысячу человек. При этом украинский политик не назвал число раненых украинских военнослужащих.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — сказал депутат.

По мнению Шеремета, заявлениями о потерях ВСУ Зеленский хочет поднять боевой дух армии, которая оказалась деморализована.

На слова Зеленского о потерях ВСУ также отреагировали и в Совфеде. Там высмеяли слова украинского политика и подчеркнули, что ранее на Западе называли цифры в несколько раз больше озвученных Зеленским.