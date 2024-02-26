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07:17, 26 февраля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о потерях ВСУ за два года

Шеремет о словах Зеленского: реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года с начала спецоперации повергнут украинцев в шок, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского, который на пресс-конференции в Киеве заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тысячу человек. При этом украинский политик не назвал число раненых украинских военнослужащих.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — сказал депутат.

По мнению Шеремета, заявлениями о потерях ВСУ Зеленский хочет поднять боевой дух армии, которая оказалась деморализована.

На слова Зеленского о потерях ВСУ также отреагировали и в Совфеде. Там высмеяли слова украинского политика и подчеркнули, что ранее на Западе называли цифры в несколько раз больше озвученных Зеленским.

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      Анастасия Шейкина
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