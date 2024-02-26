Россиянин расчленил знакомого и его мать и перевез части их тел на такси

Суд дал 18 лет уроженцу Бурятии, расчленившему знакомого и его престарелую мать

Иркутский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 25-летнего уроженца Бурятии за расправу над знакомым и его престарелой матерью, а также кражу их имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина признали виновным по статьям 105 и 158 УК РФ. Ранее он уже был судим.

Следствием установлено, что 7 января 2023 года осужденный пришел в квартиру к имевшему криминальный авторитет 57-летнему знакомому, проживавшему в Иркутске, и попросил его посодействовать в получении карточного долга. В какой-то момент разговора между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый не менее 15 раз ударил ножом хозяина квартиры, а затем и его 86-летнюю мать, которая стала свидетелем произошедшего.

Уточняется, что на следующий день нападавший расчленил их тела, сложил части в мусорные мешки и в течение двух дней перевозил их в укромные места на такси. После этого мужчина убрался в квартире и вынес оттуда денежные средства и ценности на общую сумму 50 тысяч рублей. Злоумышленника задержали в конце января 2023 года в одном из компьютерных клубов Иркутска.

Ранее в Астрахани бдительный таксист помог задержать мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над 48-летней сожительницей.