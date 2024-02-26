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19:50, 26 февраля 2024Наука и техника

Российский «Варяг» в Индийском океане отработал поиск и обнаружение субмарин

Крейсер «Варяг» ТОФ в Индийском океане отработал поиск и обнаружение субмарин

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках международных учений MILAN 2024, проходящих с 19 по 27 февраля, отработал в Индийском океане поиск и поражение субмарин противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Крейсер в составе группы кораблей отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок, стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя.

В военном ведомстве рассказали, что вчера крейсер выполнил стрельбу по воздушной цели, провел тренировку по связи и отработал эпизод пополнения запасов от судна обеспечения.

Ранее Минобороны сообщило, что крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» ТОФ прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024.

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      Иван Потапов
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