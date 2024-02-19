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18:02, 19 февраля 2024Наука и техника

«Варяг» и «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на учения

МО: крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли на учения MILAN 2024
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024"», — говорится в сообщении.

В учении задействуют экипаж крейсера «Варяг», а «Маршал Шапошников» после пополнения запасов продолжит выполнение задач дальнего похода. Отмечается, что визит российских моряков продлится больше недели. Экипаж «Варяга» примет участие в береговой и морской части учения.

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В феврале стало известно, что малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийского флота России в ходе учений в Балтийском море уничтожил подлодку условного противника.

В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что верфь ведет строительство десяти боевых кораблей для ТОФ.

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      Даниил Иринин
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