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16:24, 15 января 2024Наука и техника

Глава амурского завода рассказал о строительстве десяти кораблей для ТОФ

Глава АСЗ Боровский: на верфи строят 10 кораблей для Тихоокеанского флота России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство десяти кораблей для Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом рассказал гендиректор верфи Михаил Боровский в эфире телеканала «Россия 24 Хабаровск», его слова приводит ТАСС.

«Мы сегодня на своем предприятии строим одновременно десять боевых кораблей, в состав которых входит шесть корветов, два из них — проекта 20380, четыре — [проекта] 20385», — сказал глава предприятия.

Он напомнил, что недавно АСЗ получил лицензию на строительство фрегатов проекта 22350. По словам Боровского, в 2024 году предприятие планирует приступить к строительству транспортного дока, предназначенного для перемещения крупных кораблей, включая фрегаты, на сдаточную базу во Владивосток.

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В декабре стало известно, что АСЗ получил лицензию на постройку фрегатов. Разрешение на строительство фрегатов выдали после проведенной предприятием модернизации производственных площадок и подготовки необходимых кадров.

В ноябре начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов сообщил, что на АСЗ запустят строительство фрегатов проекта 22350, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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      Даниил Иринин
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