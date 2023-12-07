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16:19, 7 декабря 2023Наука и техника

Амурский судозавод получил лицензию на постройку фрегатов

Амурский судостроительный завод получил лицензию на постройку фрегатов

Фото: Andshel / Wikimedia Commons

Амурский судостроительный завод (АСЗ) получил лицензию на постройку фрегатов. Об этом со ссылкой на Министерстве промышленности и торговли Хабаровского края сообщает ТАСС.

«Амурский судостроительный завод получил лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что разрешение на строительство фрегатов получено после проведенной предприятием модернизации производственных площадок и подготовки необходимых трудовых кадров.

В ноябре начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов сообщил, что на АСЗ запустят строительство фрегатов проекта 22350, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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      Иван Потапов
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