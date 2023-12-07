Амурский судозавод получил лицензию на постройку фрегатов

Амурский судостроительный завод получил лицензию на постройку фрегатов

Амурский судостроительный завод (АСЗ) получил лицензию на постройку фрегатов. Об этом со ссылкой на Министерстве промышленности и торговли Хабаровского края сообщает ТАСС.

«Амурский судостроительный завод получил лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что разрешение на строительство фрегатов получено после проведенной предприятием модернизации производственных площадок и подготовки необходимых трудовых кадров.

В ноябре начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов сообщил, что на АСЗ запустят строительство фрегатов проекта 22350, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».