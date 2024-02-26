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00:10, 26 февраля 2024Наука и техника

Представлена замена сим-картам

Deutsche Telekom и Tele2 анонсировали сим-карту rSIM с двумя тарифами

Фото: Franziska Gabbert / Globallookpress.com

Немецкая компания Deutsche Telekom выпустила сим-карту rSIM, на которую можно записать несколько тарифов связи. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства PR Newswire.

По словам представителей корпорации, rSIM представляет собой замену обычной физической сим-карты, которая имеет информацию об одном тарифе. Новая разработка Deutsche Telekom и оператора Tele2 позволяет записать на один носитель два независимых профиля и быстро переключаться между ними.

Сим-карта предназначена в первую очередь для устройств интернета вещей, в которых постоянное подключение к сети имеет решающее значение. В случае потери сигнала с основного профиля rSIM переключится на резервный.

По словам директора проекта rSIM Ричарда Канлиффа, новая сим-карта будет востребована в критически важных секторах. Канлифф заявил, что в 2023 году около двух миллиардов устройств интернета вещей были подключены к сети, а через десять лет их число вырастет до семи миллиардов.

В конце февраля Deutsche Telekom заявила о выпуске первого смартфона с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Аппарат полностью основан на ИИ и не имеет каких-либо приложений.

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      Андрей Ставицкий
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