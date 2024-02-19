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21:00, 19 февраля 2024Наука и техника

Анонсирован первый ИИ-смартфон

Android Central: Deutsche Telekom анонсировала ИИ-смартфон без приложений

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкая компания Deutsche Telekom заявила о выпуске первого смартфона с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Android Central.

Корпорация Deutsche Telekom представила концепт ИИ-телефона на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в конце февраля. Девайс создан совместно с компаниями Qualcomm и Brain.ai. Аппарат будет полностью основан на искусственном интеллекте и не будет иметь каких-либо приложений.

Анонсированное устройство под названием T Phone будет обрабатывать запросы пользователя через облачный сервис и модель ИИ. Девайсом можно будет управлять через сенсорный дисплей или голосом. В том числе ИИ позволит редактировать фото и обрабатывать видео. Характеристики гаджета не раскрываются, но смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3.

«Искусственный интеллект и модели ИИ (LLM) скоро станут неотъемлемой частью мобильных устройств», — отметил директор по продуктам и цифровым технологиям Deutsche Telekom Джон Абрахамсон. По его словам, новый аппарат будет позиционироваться в качестве цифрового консьержа.

Ранее стало известно, что американская компания OpenAI разработает поисковую систему. Партнером фирмы станет корпорация Microsoft.

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      Андрей Ставицкий
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