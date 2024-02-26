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12:35, 26 февраля 2024Мир

Сотрудник Конгресса США попал под следствие из-за частых поездок на Украину

NYT: против сотрудника Конгресса США начато расследование из-за визитов в Киев

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Высокопоставленный сотрудник Конгресса США Кайл Паркер попал под следствие из-за частых неофициальных визитов на Украину и несогласованной помощи Киеву на сумму 30 тысяч долларов. Об этом сообщает The New York Times, сославшись на конфиденциальный доклад Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой Паркер состоит в качестве старшего советника.

Сообщается, что Паркер передал Вооруженным силам Украины снайперское оборудование на сумму 30 тысяч долларов, что, согласно докладу, делает его незарегистрированным иностранным агентом.

В докладе также указано, что во время поездок в зону боевых действий Паркер носил камуфляжную форму и знаки различия ВСУ, а также присудил украинскому чиновнику стипендию правительства США вопреки возражениям американских конгрессменов.

Комиссия также выразила в докладе опасения, что Паркер «вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки».

Член Палаты представителей США Джо Уилсон, возглавляющий комиссию, рекомендовал уволить Кайла Паркера из соображений национальной безопасности, однако советник останется в комиссии до тех пор, пока не будет завершено расследование. Паркер отверг обвинения, сообщив, что не намерен покидать комиссию.

Ранее президент США Джо Байден созвал лидеров американского Конгресса для обсуждения помощи Украине и предотвращения шатдауна. О финансировании деятельности государственных органов в ходе встречи договориться не удалось.

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      Елизавета Мытарева
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