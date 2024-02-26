Стало известно об отношении участников СВО к Киркорову

Глава ФПБК Бородин заявил, что участники СВО «не переваривают» Киркорова

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал об отношении участников специальной военной операции (СВО) к российскому певцу Филиппу Киркорову. Его слова приводит НСН.

Бородин заявил, что ему стало известно о негативном отношении военных к артисту. «Вчера мне звонил командир, который в Авдеевке находится, он говорит: "Здесь его [Киркорова] видеть никто не хочет, никто его тут не переваривает"», — рассказал общественный деятель.

По мнению главы ФПБК, звезды, посетившие зону СВО после участия в скандальной «голой вечеринке», не заслуживают прощения. Киркорова не стоило возвращать на телеэкраны, подчеркнул Бородин. «Кто наверху принял решение и руководители НТВ его позвали в программу "Маска", в "Золотой граммофон"… К ним, наверное, будут вопросы от ребят, которые придут, когда закончится спецоперация», — заключил он.

Ранее Киркоров стал ведущим церемонии вручения премии «Золотой граммофон», несмотря на то, что после «отмены» певца его имя убрали с афиши мероприятия.