Уголовники учинили расправу над россиянином из-за пожаловавшейся на него жены

Россиянка пожаловалась уголовникам на избившего ее мужа и те учинили расправу

В Омской области двух российских уголовников задержали по подозрению в расправе над 39-летним мужчиной. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале в гости к 45-летнему уголовнику приехала его старая знакомая, которая пожаловалась на мужа и рассказала, что тот сильно ее избил. Ранее сидевший мужчина пообещал поговорить с супругом и в тот же день вместе с гостившим у него 34-летним другом поехал в СНТ «Ранет», где находился обидчик знакомой. Разговор не заладился, перерос в конфликт, в ходе которого хозяина дома так сильно избили, что полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Осознав, что собеседник не дышит, сообщники решили спрятать тело от посторонних глаз и скинули его в колодец. Спустя время обиженная жена обратилась в правоохранительные органы с заявлением о бесследном исчезновении мужа. В ходе следственных действий криминалисты нашли его в колодце и установили причастных к преступлению. На время следствия обвиняемых отправили под стражу.

26 февраля сообщалось, что в Иркутске суд дал 18 лет уроженцу Бурятии, расчленившему знакомого и его престарелую мать.