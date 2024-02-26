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23:26, 26 февраля 2024Мир

В ФРГ рассказали об избегающем использования одной фразы Шольце

DPA: Шольц избегает фразы о том, что Украина должна победить в конфликте с РФ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает избегать использования фразы о том, что Украина должна выйти победителем из конфликта с Россией. Вместо этого политик уточняет, что необходимо не дать Москве одержать победу, пишет агентство DPA.

«Я придерживаюсь той формулировки, которую выбрал. Путину и России необходимо помешать выиграть эту войну», — подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер Германии поддержал резолюцию фракций правящих партий, в которой в том числе говорилось, что «для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина выиграла эту оборонительную борьбу». При этом сам Олаф Шольц все так же не желает использовать эту формулировку в своих выступлениях.

Ранее Шольц рассказал, что поставка крылатых ракет Taurus на Украину может втянуть Германию в российско-украинский конфликт.

При этом стало известно, что Германия ведет тайные переговоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников. Уточняется, что индийское правительство не хочет заниматься этим открыто, чтобы не портить дружественные отношения с Россией.

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      Марина Совина
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