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17:32, 26 февраля 2024Экономика

В Иране рассказали о помощи ОАЭ в обходе санкций

Иран создал компании в ОАЭ для обхода санкций и наращивания поставок в Китай

Фото: Yong Chuan Tan / Unsplash

Иран создал ряд компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для наращивания поставок своих товаров в Китай. О способе обхода санкций рассказал глава ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ОАЭ также являются первым торговым партнером Ирана по объему импорта, несмотря на то что страна не имеет никакого собственного производства. «Фактически Абу-Даби является посредником при ввозе товаров в Иран из Китая», — заявил Харири.

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Благодаря помощи ОАЭ объем непосредственной торговли Ирана с КНР в ненефтяном секторе к марту 2024 года достигнет 30 миллиардов долларов, спрогнозировал глава торговой палаты. Он также подчеркнул, что страны ведут работу по дедолларизации двусторонних торговых расчетов. «Часть импорта Ирана из Китая сейчас осуществляется в юанях, поскольку при значительном объеме экспортно-импортных операций с Китаем не имеет смысла в обмен на продажу товаров Китаю покупать доллар и еще раз покупать за доллары китайские товары», — добавил Харири.

Ранее член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что перспективными направлениями параллельного импорта для России помимо традиционных партнеров вроде государств ЕАЭС и СНГ могут стать развивающиеся страны. В их числе ОАЭ, Египет, Бразилия, Малайзия, а также такие страны, как ЮАР, Мозамбик, возможно, Танзания и Ангола, отметил депутат.

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