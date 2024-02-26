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04:47, 26 февраля 2024Мир

В Испании рассказали об убийстве еще одного русского перед смертью Кузьминова

РИА: перед смертью Кузьминова в том же районе Испании был убит еще один русский

Фото: Rafa Arjones/Informacion.es / Reuters

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, ранее был убит еще один гражданин России. Об этом РИА Новости рассказал местный ресторатор Косина Фусьон.

Он пояснил, что в этом районе проживают в основном выходцы с Украины и из России, а после начала спецоперации между ними выросло количество драк. «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал бизнесмен.

Высказывая мнение об убийстве Кузьминова, мужчина отметил профессионализм киллеров. В частности, он указал, что убийцы не оставили никаких следов и не попали ни под одну из множества камер.

Ранее правительство Испании пообещало «соответствующий ответ» после прояснения обстоятельств возможного убийства Кузьминова в провинции Аликанте. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что ответ будет соизмерим с совершенными действиями. «Нам не следует говорить легкомысленно», — отметил глава дипведомства.

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      Марина Совина
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