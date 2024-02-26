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09:00, 26 февраля 2024Россия

В Крыму отреагировали на слова Буданова о «новых сюрпризах» на полуострове

В Крыму назвали предпосылками к третьей мировой слова Буданова о полуострове

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о «новых сюрпризах» в Крыму — предпосылки к третьей мировой, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

Так на полуострове прокомментировали заявления Буданова. Глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и отсоветовал гражданскому населению передвигаться по Крымскому мосту, анонсировав атаки на него.

«Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны», — считает Смирнов.

По его словам, безопасность на полуострове сможет обеспечить свержение Зеленского. Также это будет гарантировать мир для самих украинцев и жителей Европы, уверен он.

На слова Буданова также отреагировали в Госдуме. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Буданова форменным нацизмом. Он также считает, что Буданову осталось не так долго.

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      Анастасия Шейкина
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