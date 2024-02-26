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13:53, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали об эвакуации жителей села Работино

Рогов: жителей села Работино эвакуировали до контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Жителей села Работино в Запорожье эвакуировали из населенного пункта в мае 2023 года, до начала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.

«Сейчас в населенном пункте Работино местных жителей нет. Еще в мае 2023 года людей вывозили из прифронтовых районов», — рассказал он.

Отмечается, что по данным последней переписи, проведенной на Украине в 2001 году, в селе проживало 480 человек.

25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в Работино. Он отметил, что российская армия продолжает наступать и перемалывать подразделения ВСУ.

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      Александр Курбатов
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