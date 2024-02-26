Во Франции заявили о риске третьей мировой из-за продажи ВСУ самолетов Mirage

Филиппо: продажа Францией ВСУ самолетов Mirage может привести к третьей мировой

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что продажа Францией Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов Mirage может привести к третьей мировой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне», — так политик прокомментировал возможные поставки французских истребителей Украине.

В сентябре 2023 года сообщалось о возможной передаче Францией истребителей Mirage 2000 в качестве военной помощи ВСУ.

Ранее 26 февраля украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина обсуждает с Францией возможность поставок французских военных самолетов.