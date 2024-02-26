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14:43, 26 февраля 2024Забота о себе

Врач дала советы по оказанию помощи потерявшему сознание человеку

Терапевт Иванова: потерявшего сознание человека нужно уложить на бок

Фото: Unsplash

Терапевт и заведующая поликлиникой №5 города Химки Ксения Иванова дала советы по оказанию первой помощи потерявшему сознание человеку. Главные правила она назвала в беседе с News.ru.

В первую очередь человека, потерявшего сознание, нужно подхватить и аккуратно уложить на бок, отметила врач. Она объяснила, что благодаря этому у него не западет язык, а в случае приступа эпилепсии в такой позе человек не захлебнется рвотными массами. Кроме того, продолжила терапевт, необходимо открыть окна в помещении, расстегнуть на пострадавшем одежду. Если же человека окружила толпа, собравшихся нужно попросить отступить на пять шагов назад.

Если человек упал в обморок на жаре, его нужно уложить на воздухе в тени, если ему было холодно — перенести в теплое место, обратила внимание Иванова. «Вызывать скорую нужно обязательно, так как причин обморока (...) очень много», — подчеркнула врач.

Кроме того, она рекомендовала людям, которые теряли сознание, в кратчайшие сроки обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу, чтобы исключить или выявить опасные заболевания, приводящие к обморокам.

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      Александра Лисица
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