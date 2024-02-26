Вратарь сборной России допустил наличие у себя звездной болезни

Вратарь сборной России Матвей Сафонов допустил наличие у себя звездной болезни

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов допустил наличие у себя звездной болезни. Об этом он высказался на канале российской национальной команды в YouTube.

«Я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звездная болезнь и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому», — заявил игрок. Он добавил, что считает правильным сомневаться в себе.

По мнению Сафонова, для профилактики звездной болезни нужно постоянно анализировать свои поступки. «Нужно обернуться назад и посмотреть, принял бы я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют мое поведение», — добавил вратарь.

25-летний Сафонов в нынешнем сезоне провел 18 матчей в Российской премьер-лиге. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Он является самым дорогим российским вратарем.

