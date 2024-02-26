Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:3
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:0
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Возняцки
Завтра
22:00 (Мск)
Анна Блинкова
Сан-Диего (ж)
17:30, 26 февраля 2024Спорт

Вратарь сборной России допустил наличие у себя звездной болезни

Вратарь сборной России Матвей Сафонов допустил наличие у себя звездной болезни

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов допустил наличие у себя звездной болезни. Об этом он высказался на канале российской национальной команды в YouTube.

«Я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звездная болезнь и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому», — заявил игрок. Он добавил, что считает правильным сомневаться в себе.

По мнению Сафонова, для профилактики звездной болезни нужно постоянно анализировать свои поступки. «Нужно обернуться назад и посмотреть, принял бы я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют мое поведение», — добавил вратарь.

25-летний Сафонов в нынешнем сезоне провел 18 матчей в Российской премьер-лиге. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Он является самым дорогим российским вратарем.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      Жителей нескольких российских районов предупредили о падении обломков ракеты

      Глава Республиканской партии назвала дату ухода с поста из-за давления Трампа

      Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

      В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше