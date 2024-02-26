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12:19, 26 февраля 2024Экономика

ВТБ решил запустить вклады с привязкой к ключевой ставке

ВТБ собрался запустить вклад для состоятельных клиентов с привязкой к ставке ЦБ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ближайшее время банк ВТБ запустит вклад, доходность которого будет привязана к ключевой ставке Центробанка. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ заявил старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, передает РБК.

Вклад сделают доступным только для состоятельных клиентов (пакеты «Прайм» и «Привилегия»), а открыть его можно будет на срок от шести месяцев до трех лет. При заключении договора разрешат выбрать как капитализацию процентов, так и ежемесячные выплаты на отдельный счет.

По какой формуле в банке собираются рассчитывать ставку, Брейтенбихер не раскрыл. Он объяснил, что решение о таком предложении принято в связи с ростом интереса клиентов к защитным стратегиям инвестирования на фоне неопределенности денежно-кредитной политики (ДКП).

По словам представителя банка, в дальнейшем предполагается сделать продукт доступным для всех категорий вкладчиков, что станет актуальным в меняющихся экономических реалиях.

С июля по декабрь прошлого года ключевая ставка Банка России выросла более чем в два раза — с 7,5 процента до 16 процентов, что привело к значительному пересмотру ставок по депозитам. На последнем заседании регулятор прервал цикл ужесточения ДКП, однако указал, что очередное повышение рассматривалось.

Эксперты расходятся во мнении, когда начнется цикл смягчения, а также какой будет политика ЦБ в ближайшие месяцы. В самом Банке России ожидают, что средняя ставка по итогам года составит 13,5-15,5 процента.

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      Платон Щукин
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