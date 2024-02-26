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18:17, 26 февраля 2024Наука и техника

Apple выпустит умные очки и наушники с камерами

Bloomberg: Apple запланировала выпустить дешевую версию Vision Pro

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. Об этом в колонке для Bloomberg заявил известный обозреватель Марк Гурман.

Гурман выяснил, что в корпорации запланировали разработку умных очков, которые станут дешевой альтернативной гарнитуры Vision Pro. Девайс не сможет транслировать на экраны AR-изображения, но пригодится для звонков и прослушивания музыки.

Также в компании думают на выпуском наушников со встроенными камерами. Считается, что подобное устройство с камерами низкого разрешение и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) поможет пользователю в повседневных делах.

Марк Гурман подытожил, что Apple намерена значительно расширить свое присутствие на рынке носимых гаджетов. Относительно умного кольца специалист заявил, что в корпорации есть планы на подобное устройство, но оно пока что не запущено в разработку.

В конце февраля корейское издание ET News заявило, что в Apple намерены представить умное кольцо в ближайшие месяцы. Устройство получит компактные размеры, опции отслеживания активности, умные функции.

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      Андрей Ставицкий
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