Apple выпустит умные очки и наушники с камерами

Bloomberg: Apple запланировала выпустить дешевую версию Vision Pro

Компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. Об этом в колонке для Bloomberg заявил известный обозреватель Марк Гурман.

Гурман выяснил, что в корпорации запланировали разработку умных очков, которые станут дешевой альтернативной гарнитуры Vision Pro. Девайс не сможет транслировать на экраны AR-изображения, но пригодится для звонков и прослушивания музыки.

Также в компании думают на выпуском наушников со встроенными камерами. Считается, что подобное устройство с камерами низкого разрешение и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) поможет пользователю в повседневных делах.

Марк Гурман подытожил, что Apple намерена значительно расширить свое присутствие на рынке носимых гаджетов. Относительно умного кольца специалист заявил, что в корпорации есть планы на подобное устройство, но оно пока что не запущено в разработку.

В конце февраля корейское издание ET News заявило, что в Apple намерены представить умное кольцо в ближайшие месяцы. Устройство получит компактные размеры, опции отслеживания активности, умные функции.