Apple выпустит умные очки и наушники с камерами
Компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. Об этом в колонке для Bloomberg заявил известный обозреватель Марк Гурман.
Гурман выяснил, что в корпорации запланировали разработку умных очков, которые станут дешевой альтернативной гарнитуры Vision Pro. Девайс не сможет транслировать на экраны AR-изображения, но пригодится для звонков и прослушивания музыки.
Также в компании думают на выпуском наушников со встроенными камерами. Считается, что подобное устройство с камерами низкого разрешение и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) поможет пользователю в повседневных делах.
Марк Гурман подытожил, что Apple намерена значительно расширить свое присутствие на рынке носимых гаджетов. Относительно умного кольца специалист заявил, что в корпорации есть планы на подобное устройство, но оно пока что не запущено в разработку.
В конце февраля корейское издание ET News заявило, что в Apple намерены представить умное кольцо в ближайшие месяцы. Устройство получит компактные размеры, опции отслеживания активности, умные функции.