Захарова отреагировала на оговорку премьера Канады о победе России

Захарова поблагодарила премьера Канады Трюдо за оговорку о победе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку премьер-министра Канады Джастина Трюдо о неизбежности победы России в специальной операции на Украине. За пожелание победы Захарова поблагодарила политика в своем Telegram-канале.

«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем. Только Вы без покаяния к нашей Победе не примазывайтесь», — написала представитель МИД России, опубликовав видео со словами Трюдо о том, что Россия должна одержать победу.

«Мы оказываем поддержку любыми возможными способами, потому что мы знаем, что Россия должна победить в этом военном конфликте», — заявил премьер-министр Канады на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве.

В ходе этой же пресс-конференции премьер-министр Польши Туск назвал ссору его страны с Украиной по поводу конкуренции на рынке зерна «самым большим идиотизмом в истории».