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13:09, 27 февраля 2024Бывший СССР

Армения призвала ОДКБ прояснить ее зону ответственности в стране

Симонян: ОДКБ не ответила на вопрос Армении о зоне ответственности в стране

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не дала ответ на вопрос Еревана о ее зоне ответственности в республике. Об этом рассказал спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По словам спикера, в ОДКБ был направлен вопрос о зонах ответственности организации в республике. Также Ереван уточнил, признает ли ОДКБ границы Армении, в которых страна вступила в организацию.

На сегодняшний день ОДКБ не прокомментировала вопросы Еревана. Армения продолжает ожидать ответа от организации, уточнил парламентарий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ.

На решение Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет уточнять с Ереваном заявление премьер-министра, добавив, что ясности относительно позиции республики пока нет.

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      Екатерина Грищенко
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