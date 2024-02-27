Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 27 февраля 2024Мир

В ЕС раскрыли одну из причин потери Украиной Авдеевки

В парламенте Норвегии заявили, что дефицит снарядов привел к потере ВСУ Авдеевки

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Член парламента Норвегии Расмус Ханссон заявил, что нехватка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к потере Киевом населенного пункта Авдеевка. Одну из причин потери Украиной Авдеевки депутат раскрыл в своем обращении к правительству страну, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий подчеркнул, что проблема дефицита снарядов, в том числе артиллерийских, остро стоит перед ВСУ. «Недавно было объявлено о потере стратегически важного города Авдеевка, в том числе в результате нехватки боеприпасов. Чешская Республика выступила с инициативой срочно приобрести большое количество артиллерийских боеприпасов и просит другие государства о помощи в финансировании», — заявил Ханссон.

В связи с этим он обратился к кабмину Норвегии с вопросом о его планах помочь Украине в ее проблеме с обеспеченностью боеприпасами. «Будет ли правительство способствовать инициативе Чехии, оказывая финансовую поддержку в вопросе боеприпасов, которые могут быть быстро доставлены на Украину?» — спросил автор обращения.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

Материалы по теме:
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

В тот же день президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. При этом Павел добавил, что боеприпасы на Украину передадут в случае, если будут найдены деньги для их закупки. Чехия собирается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны. Если средства будут привлечены, боеприпасы могут передать в течение ближайших недель.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Премьер Словакии разочаровался встречей по Украине в Париже

      43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

      Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

      Турция заявила о давлении США из-за торговли с Россией

      Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

      Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

      Трое юношей избили россиянина в метро за замечание

      Россиянина с избыточным весом сняли с рейса за невозможность пристегнуться

      На Украине рассказали о критической ситуации на польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше