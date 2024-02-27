В ЕС раскрыли одну из причин потери Украиной Авдеевки

В парламенте Норвегии заявили, что дефицит снарядов привел к потере ВСУ Авдеевки

Член парламента Норвегии Расмус Ханссон заявил, что нехватка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к потере Киевом населенного пункта Авдеевка. Одну из причин потери Украиной Авдеевки депутат раскрыл в своем обращении к правительству страну, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий подчеркнул, что проблема дефицита снарядов, в том числе артиллерийских, остро стоит перед ВСУ. «Недавно было объявлено о потере стратегически важного города Авдеевка, в том числе в результате нехватки боеприпасов. Чешская Республика выступила с инициативой срочно приобрести большое количество артиллерийских боеприпасов и просит другие государства о помощи в финансировании», — заявил Ханссон.

В связи с этим он обратился к кабмину Норвегии с вопросом о его планах помочь Украине в ее проблеме с обеспеченностью боеприпасами. «Будет ли правительство способствовать инициативе Чехии, оказывая финансовую поддержку в вопросе боеприпасов, которые могут быть быстро доставлены на Украину?» — спросил автор обращения.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

В тот же день президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. При этом Павел добавил, что боеприпасы на Украину передадут в случае, если будут найдены деньги для их закупки. Чехия собирается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны. Если средства будут привлечены, боеприпасы могут передать в течение ближайших недель.