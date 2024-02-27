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09:46, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Приложение «Автодор» пропало из AppStore и Google Play

Мобильное приложение «Автодор» пропало из AppStore и Google Play

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мобильное приложение «Автодор», в котором можно было оплачивать проезд по платным дорогам, пропало из магазинов AppStore и Google Play. Об этом пишет ТАСС.

В магазине приложений AppGallery для устройств Huawei «Автодор» по-прежнему доступно. Кроме того, согласно сайту компании, скачать его можно в магазинах RuStore, NashStore, GetApps и непосредственно APK-файлом.

Отмечается, что в сентябре США ввели санкции против компании «Автодор».

Ранее сообщалось, что из AppStore удалили приложение РЖД. Компания сообщила об этом и заверила, что текущие установленные версии продолжат работать. Пользователям порекомендовали не обновлять и не переустанавливать приложение.

Перед этим стало известно, что мобильные приложения «Почта Банка» и банка «Русский стандарт» пропали из магазина Google Play. Обе организации в ноябре попали в санкционный список Министерства финансов США.

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      Маргарита Щигарева
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