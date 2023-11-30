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03:17, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Google Play убрал приложения Почта Банка и «Русского стандарта»

Из Google Play пропали мобильные приложения Почта Банка и «Русского стандарта»

Фото: Issei Kato / Reuters

Мобильные приложения «Почта Банка» и банка «Русский стандарт» пропали из магазина Google Play. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обе организации 2 ноября попали в санкционный список Министерства финансов США.

В августе сообщалось, что приложение банка «Тинькофф» стало невозможным для скачивания из Google Play.

8 ноября в Банке России спрогнозировали, что антироссийские санкции могут сохраниться вплоть до 2027 года. В регуляторе подтвердили, что по итогам первого полугодия 2023 года зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала.

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