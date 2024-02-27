Басков пошутил над новым образом Киркорова

Басков пошутил над седыми волосами Киркорова

Народный артист России Николай Басков пошутил над новым образом своего коллеги, певца Филиппа Киркорова в ходе шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ, ролик доступен на Rutube.

Басков обратил внимание на новый цвет волос Киркорова. «Ты теперь можешь петь мою песню: "Натуральный седой. Я знаменит и холостой"», — пошутил он.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал об отношении участников специальной военной операции (СВО) к Филиппу Киркорову. По мнению главы ФПБК, звезды, посетившие зону СВО после участия в скандальной «голой вечеринке», не заслуживают прощения.