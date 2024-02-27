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10:43, 27 февраля 2024Ценности

Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

Кадр: @Emmanoodle

Блогерша Эмма МакЭвой дала действенные советы для удачного шопинга. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом emmanoodlee посоветовала купить полный комплект одежды. «Это будет стоить дороже, но подбор полного наряда позволит вам действительно регулярно его носить», — пояснила она.

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Юзерша уточнила, что на шопинг важно брать любимое пальто и сумку, которые позволят примерить весь наряд в сочетании с новыми вещами, и отметила, что при составлении гардероба важно придерживаться максимум трех оттенков во всем образе.

«Мои три правила на шопинге — шик, возвышенность и практичность. Они останавливают меня от случайных трендов, которые на самом деле не вписываются в мой гардероб», — заявила МакЭвой.

В заключение блогерша уточнила, что стоит обращать внимание на манекены, которые демонстрируют удачные и стильные вещи в магазинах.

Ранее стилистка назвала подходящую для подарка россиянкам на 8 Марта одежду. Специалистка посоветовала мужчинам преподнести женщинам романтические платья в соответствии с предпочтениями последних.

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      Екатерина Ештокина
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