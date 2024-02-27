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18:19, 27 февраля 2024Спорт

Бразильский футболист ЦСКА рассказал о нежелании учить русский мат

Бразилец Келлвен из ЦСКА рассказал о нежелании учить русские матерные слова

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал о том, что старается не учить русские матерные слова. Его цитирует «РБ Спорт».

При этом футболист подчеркнул, что они все равно попадаются в речи вопреки его желанию. По словам Келлвена, больше всех в команде он общается с Федором Чаловым и Иваном Обляковым.

«Они учат некоторым русским словам, как правильно произносить. Например, "налево", "направо", "пошли". Пока многого не знаю, но какие-то слова уже могу сказать», — рассказал Келлвен.

Бразилец перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года, подписав с командой пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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