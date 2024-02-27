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12:56, 27 февраля 2024Спорт

Бывшего игрока «Краснодара» госпитализировали из-за острой болезни мозга

Бывшего игрока «Краснодара» Ольссона подключили к ИВЛ из-за болезни мозга

Фото: Kirill Kudryavtsev / Reuters

Бывшего игрока «Краснодара» Кристоффера Ольссона госпитализировали из-за острой болезни головного мозга. Об этом сообщается на сайте клуба «Мидтьюлланн», цвета которого защищает футболист.

28-летний полузащитник потерял сознание дома 20 февраля, после чего был доставлен в больницу. У спортсмена обнаружили заболевание мозга, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Команда ведущих медицинских экспертов Дании в настоящее время работает, чтобы поставить точный диагноз и начать правильное лечение», — отмечается в сообщении.

Швед играл за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. В составе российского клуба Ольссон провел 80 матчей, забил четыре гола и сделал семь передач. Также он выступал за шведский АИК, английский «Арсенал» и бельгийский «Андерлехт».

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