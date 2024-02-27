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06:59, 27 февраля 2024Россия

Число пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области возросло

Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на село Почаево возросло до четырех
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Почаево в Грайворонском районе Белгородской области возросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу. Еще трое получили ранения средней тяжести», — сообщил губернатор.

Гладков добавил, что один из детей, который получил травмы при атаке ВСУ на Новую Таволжанку, находится в удовлетворительном состоянии, другой, получивший осколочное ранение ног, будет перевезен в Москву.

ВСУ атаковали село Почаево в Белгоросдкой области в понедельник, 26 февраля. Там дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились строители. Врачи не смогли спасти трех человек, еще четверо, по последним данным, пострадали.

Тогда же двое детей — мальчики в возрасте 10 и 11 лет — пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка. У одного ребенка диагностировали осколочное ранение ноги, у второго — контузию.

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      Анастасия Шейкина
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