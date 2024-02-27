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13:11, 27 февраля 2024Мир

Депутат из Германии раскритиковал слова Макрона об отправке войск на Украину

В Германии назвали «опасным безумием» слова Макрона об отправке войск на Украину
Дитмар Барч

Дитмар Барч. Фото: John Macdougall / Reuters

Депутат из Германии Дитмар Барч резко раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину и назвал их безумными. Об этом информирует Hase Post.

«Напыщенность Макрона является опасным безумием, которое способно взорвать Европу», — подчеркнул европейский политик.

Он добавил, что, по его мнению, отправка сухопутных войск на Украину «абсолютно бесполезна», и вместо этого призвал к мирной инициативе, скоординированной Европой.

Ранее французский лидер не исключил возможности отправки европейских войск на Украину.

Французский депутат и лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти также раскритиковал это заявление и объяснил, что оно «чревато ужасными последствиями».

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      Лина Пивоварова
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