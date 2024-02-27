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12:16, 27 февраля 2024Мир

Французский депутат опротестовал возможную отправку западных войск на Украину

Французский депутат Сьотти опротестовал возможную отправку сил Запада на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Французский депутат и лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти опротестовал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке вооруженных сил западных стран на Украину. Свое мнение парламентарий выразил на своей странице в соцсети X.

«Объявление о возможной наземной операции французских солдат на Украине меняет характер конфликта!» — написал он, подчеркнув, что слова Макрона о возможном участии западных войск в боевых действиях «чреваты ужасными последствиями».

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск стран Евросоюза для участия в боевых действий на украине. Он также выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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      Глеб Бажуткин
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