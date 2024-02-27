Девушка купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке

Блогерша Эбби с никнеймом abbyrizzotti1 купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok.

Девушка рассказала, что собиралась в поездку, в связи с чем посетила местный комиссионный магазин, в котором приобрела открытую пару обуви. «Посмотрите, что я нашла!» — заявила она.

На размещенных кадрах Эбби продемонстрировала пару бежевых босоножек люксового бренда Jimmy Choo. При этом юзерша уточнила, что данный предмет гардероба обошелся ей в 50 долларов (4,6 тысячи рублей), в то время как цена новой идентичной обуви составляет 750 долларов (69,7 тысячи рублей).

«И они просто лежали на полке. Я не могла в это поверить. Лучшая бюджетная находка, настоящее сокровище», — восхитилась инфлюэнсерша.

Ранее в феврале блогерша купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь. На размещенном видео Анна Франк рассказала, что приобрела в комиссионном магазине вязаный головной убор, выполненный из голубой, розовой и белой пряжи.