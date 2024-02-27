Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:21, 27 февраля 2024Ценности

Девушка купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке

Фото: @abbyrizzotti1

Блогерша Эбби с никнеймом abbyrizzotti1 купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok.

Девушка рассказала, что собиралась в поездку, в связи с чем посетила местный комиссионный магазин, в котором приобрела открытую пару обуви. «Посмотрите, что я нашла!» — заявила она.

Материалы по теме:
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
24 ноября 2020
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября 2020

На размещенных кадрах Эбби продемонстрировала пару бежевых босоножек люксового бренда Jimmy Choo. При этом юзерша уточнила, что данный предмет гардероба обошелся ей в 50 долларов (4,6 тысячи рублей), в то время как цена новой идентичной обуви составляет 750 долларов (69,7 тысячи рублей).

«И они просто лежали на полке. Я не могла в это поверить. Лучшая бюджетная находка, настоящее сокровище», — восхитилась инфлюэнсерша.

Ранее в феврале блогерша купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь. На размещенном видео Анна Франк рассказала, что приобрела в комиссионном магазине вязаный головной убор, выполненный из голубой, розовой и белой пряжи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Премьер Словакии разочаровался встречей по Украине в Париже

      43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

      Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

      Турция заявила о давлении США из-за торговли с Россией

      Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

      Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

      Трое юношей избили россиянина в метро за замечание

      Россиянина с избыточным весом сняли с рейса за невозможность пристегнуться

      На Украине рассказали о критической ситуации на польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше